Cinque Terre mappate con il Trekker Street View di Google

Cinque Terre - Val di Vara - Con un semplice click si possono vedere alcuni dei paesaggi più belli della Penisola a partire da quelli del Cammino di San Benedetto, del parco delle Cinque Terre, l'Isola d'Elba, l'Isola di Pantelleria per arrivare a quelli dell'Archeograb a Roma lungo l'Appia Antica. Sono questi i cinque itinerari scelti per essere mappati nell'ambito del Trekker Loan Program di Street View e che ben raccontano la bellezza della Belpaese, tra mare e terra, e quella della natura italiana. Perché i luoghi scelti incrociano anche aree naturali protette di grande pregio come il Parco Naturale delle Cinque Terre, il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, il Parco nazionale di Pantelleria, il Parco regionale dell'Appia Antica e quello dei Simbruini, solo per citarne alcuni.



Legambiente ha mappato itinerari grazie al Trekker Loan Program di Street View per offrire a tutti gli amanti della passeggiata nuovi percorsi da visitare a piedi e visualizzare "virtualmente" anche sul proprio computer navigando su Google Maps. Le immagini dei sentieri sono state "mappate" in questi mesi dai volontari dell'associazione che hanno percorso diverse vie con il Trekker di Street View, uno speciale- zaino "tecnologico" dotato di 15 fotocamere posizionate nella parte superiore dello zaino che permettono la navigazione a 360* dei siti catturati. Il tutto è stato possibile grazie anche al prezioso aiuto di enti parco, amministrazioni ed enti locali, associazioni territoriali, circoli e regionali di Legambiente, il direttore di Villa Adriana e Villa d'Este e le guide CAI che hanno accompagnato e aiutato i volontari in questa "avventura". Grazie alle immagini raccolte e visibili dal 9 Aprile chi vorrà, digitando su Google Maps i sentieri mappati da Legambiente, potrà visualizzare i relativi percorsi, valutarne condizioni e difficoltà, ma anche vedere la bellezza di questi luoghi, stabilire come attrezzarsi per affrontare al meglio e ben preparati una gita fuori porta in uno di questi luoghi.



In Liguria protagonista come detto il Parco delle Cinque Terre, tra le mete più visitate per il mare, i borghi arroccati, i muretti a secco e i vigneti, e scelte da Legambiente anche per raccontare un paesaggio straordinario che testimonia l'armonia possibile nell'interazione tra uomo e natura. Tra i sentieri mappati, in collaborazione con il CAI della Spezia il Sentiero Verde Azzurro e i sentieri di collegamento con i santuari, immersi nella macchia mediterranea lungo la costa ligure. Oppure quello che porta a Monesteroli della costa dei Tramonti. Per raggiungerlo occorre percorrere la scalinata di oltre mille scalini che porta al piccolo borgo a picco sul mare, molto difficile da raggiungere.



I sentieri e le strade percorsi e mappati sono:

Parco Nazionale delle Cinque Terre: Sentiero Azzurro

Sentiero 504

Alta Via delle Cinque Terre

Sentiero 535

Sentiero dei Santuari

Sentiero Verde Azzurro