Cinque Terre, il sottopasso di Manarola si rifa il look

Cinque Terre - Val di Vara - Al via oggi gli interventi di riqualificazione del sottopasso della stazione di Manarola. Saranno eseguite attività di rifacimento delle pareti e del soffitto oltre al rinnovo dell’impianto di illuminazione con luci a led a risparmio energetico. Il pavimento verrà levigato e lucidato così come le scale con interventi specifici di sabbiatura. Tutte le operazioni verranno svolte principalmente in fascia oraria notturna senza interferire con i flussi delle persone e avranno la durata di circa un mese.



A Riomaggiore sta proseguendo, rispettando il cronoprogramma iniziale, il cantiere per l’ampliamento del primo marciapiede nella stazione il cui termine è previsto per il 31 maggio. Già raddoppiata la superficie calpestabile con gli attuali 900 metri quadrati e innalzato a 55 cm dal piano binario – lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare l’entrata e l’uscita dai treni. E’ ora in corso la piastrellatura con l’inserimento anche dei percorsi tattili per le persone non vedenti. Gli interventi sono stati anticipati di un anno approfittando del periodo attuale di minor offerta ferroviaria in circolazione.



A Monterosso

Lavori in corso anche a Monterosso dove si sta realizzando il prolungamento del secondo sottopasso di stazione. Fine lavori prevista entro il prossimo anno.