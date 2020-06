Cinque Terre, gruppi limitati anche nei borghi. La proposta ai sindaci

Cinque Terre - Val di Vara - Con una delibera di giunta il Parco nazionale delle Cinque Terre, domani, chiederà formalmente ai primi cittadini di Riomaggiore, Monterosso, Vernazza e la Spezia di adottare il protocollo anti-covid redatto da Federparchi. In tutti i Comuni in area Parco dunque.

Il Parco nazionale delle Cinque Terre infatti proporrà una regolamentazione, per le visite guidate, a gruppi non superiori di quindici persone. Un'azione già messa in campo per i sentieri, per un numero massimo di 12 persone, e che potrebbe essere estesa anche ai tre Comuni in area parco. La richiesta dopo la delibera del Parco verrà trasmessa ai primi cittadini.

Nel momento in cui decidessero di adottare il piano potrebbero essere prodotte nuove ordinanze per l'applicazione del protocollo per una questione di territorialità. Il Parco infatti non può intervenire nei territori di pertinenza comunale. Per il primo cittadino l'adozione del protocollo rappresenterebbe una svolta positiva: "Avremmo l'opportunità di poter regolamentare i flussi e si tratterebbe di un'azione incisiva che porterebbe ad un modello di turismo che cerchiamo da tempo e che potrebbe essere assolutamente compatibile con il territorio. L'adozione di questo protocollo è il frutto di un lavoro importante sia di noi primi cittadini che del Parco nazionale delle Cinque Terre. Il nostro turismo deve essere accogliente e alla portata di tutti: non sono limitazioni quelle che vengono proposte ma opportunità che permettono la sicurezza dei gruppi e la libertà del singolo".

"Il protocollo di Federparchi -ha commentato Francesco Villa - è ben fatto e quindi da adottare. L'unica modifica che con tutta probabilità adotteranno i primi cittadini è l'aumento del numero dei membri dei gruppi che potranno accedere ai borghi: 15 persone più un accompagnatore. Tutto questo però dovrà avvenire senza perdere di vista la situazione economica resa complessa dall'emergenza".