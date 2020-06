Cinque Terre, gli stranieri arrivano a luglio. Gruppi limitati anche nei borghi

Cinque Terre - Val di Vara - Gruppi di dodici persone anche nei borghi che rientrano nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Dell'argomento se ne discuterà alla prossima riunione del consiglio. Così la misura che viene adottata per i sentieri potrebbe estendersi anche ai borghi. L'ultima parola spetta però all'incontro che si terrà la prossima settimana. Intanto qualcosa si muove anche dal punto di vista delle prenotazioni e qualche segnale concreto si potrebbe vedere a partire dal mese di luglio.

"Da domani - spiega il direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre - ripartirà la vendita delle Cinque Terre Card e la carta giornaliera a 16 euro. Un servizio richiesto anche dagli affittacamere. In questi giorni sono cominciate le prime prenotazioni ma il vero movimento ci sarà a partire da luglio e si notano le prime prenotazioni da parte degli stranieri provenienti dall'Europa. Per il momento si preferiscono soluzioni isolate, quindi appartamenti. Se per gli alberghi possiamo notare delle difficoltà speriamo che nel prosieguo dell'estate ci sia una buona ripresa anche per loro. Chi è ospite dovrà sottoporsi ai protocolli, dpcm e leggi regionali per il contenimento del coronavirus. Anche i nostri uffici si sono adeguati: i ricevimenti avvengono in spazi aperti, ci siamo dotati di barriere in plexiglass. Infine con il prossimo consiglio direttivo, che si terrà martedì prossimo, avanzeremo la proposta di estendere il protocollo che prevede gruppi di massimo 12 persone anche nei borghi. Sarà una prova anche per il futuro, gruppi più ristretti sono maggiormente gestibili".

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, proprio in questi giorni, ha deliberato le linee di accesso in base al "Protocollo anticontagio applicato alle visite guidate nelle aree naturali protette" realizzato con Federparchi.

Come si svolgono le prenotazioniLe visite nelle aree naturali protette saranno effettuate previa la elaborazione di un rigoroso sistema di prenotazione online. L’acquisto viene completato solo a seguito della spunta di alcune informative di cui i visitatori devono obbligatoriamente prendere atto ed alla fornitura da parte degli stessi di alcune informazioni fondamentali, tra cui stato di salute, esperienza di escursioni in ambiente montano ed altro; il sistema gestionale sarà predisposto per ricevere dati utili relativi ai visitatori e per dare loro informazioni sulle regole obbligatorie, relative alla tutela ambientale ed in questo frangente anche con riferimento alla tutela sanitaria.

In particolare, il sistema gestionale informatico provvederà a ribadire le regole previste dal dpcm ed eventuali successive modifiche e integrazioni, dalle eventuali ulteriori ordinanze regionali e comunali in materia di attività all’aria aperta, distanziamento interpersonale, dotazioni obbligatorie, comportamenti generali. Considerate le particolari caratteristiche della visita, l’Ente gestore provvede ad aumentare ulteriormente tali previsioni, aumentando a 2 metri la distanza minima tra le persone ed imponendo l’utilizzo di mascherina ad eccezione degli unici momenti di seguito meglio specificati. Nei giorni immediatamente precedenti alla data della visita, i prenotati riceveranno un’ulteriore comunicazione via mail, contenente un vero e proprio vademecum che illustra loro le modalità operative di cui dovranno prendere corretta visione.

Quali sono le prescrizioni obbligatorie per i visitatori. L’Ente gestore comunica sin dal momento della prenotazione (e nelle successive fasi) le prescrizioni obbligatorie per tutti i partecipanti alla visita: impone come dotazione individuale la mascherina, mentre raccomanda ai partecipanti di dotarsi di gel igienizzante e guanti monouso; in ogni caso il personale dell’Ente gestore metterà a 1/4 disposizione gel e guanti a coloro che per varie ragioni ne saranno sprovvisti. Gli operatori dell’Ente gestore avranno con sé durante tutta la visita un ragionevole numero di mascherine da usare in caso di imprevisti.

La mascherina dovrà essere indossata durante tutte le fasi della visita; durante le operazioni di ingresso e uscita dai Centri Visita e o strutture di accoglienza dell’area protetta, nelle fasi di sosta per le spiegazioni da parte della guida ed in generale in ogni fase accessoria al trekking, ad eccezione dei momenti in cui la salita e la difficoltà del percorso richiedono un corretto afflusso di aria, in questo caso deve essere mantenuta la distanza minima di 2 metri.

I guanti dovranno essere utilizzati al momento dell’ingresso e uscita dai Centri Visita e o strutture di accoglienza dell’area protetta e non esclude ovviamente l’ulteriore obbligo di igienizzazione delle mani che andranno passate nel gel al momento dell’ingresso e dell’uscita dai Centri Visita e o strutture di accoglienza dell’area protetta le persone dovranno provvedere all’igienizzazione delle mani tramite gel. Quest'ultimo pur essendo indicato come dotazione necessaria per partecipare alla visita, sia il personale dei Centri Visita e o delle strutture di accoglienza dell’area protetta che il personale dell’Ente gestore dispongono di ampia dotazione di gel e salviette igienizzanti che potranno essere forniti a coloro che per varie ragioni ne siano sprovvisti. Le guide provvederanno a ricordare ai visitatori la necessità di igienizzare le mani in diversi momenti della giornata.

Vigerà il divieto di partecipazione in caso di febbre: la temperatura sarà rilevata sia al momento dell’ingresso e dell’uscita dai Centri Visita e o strutture di accoglienza dell’area protetta, sia alla fine della visita tramite termo scanner o termometro a raggi infrarossi, in dotazione al personale dell’Ente gestore. Le persone che al momento della misurazione presenteranno alterazione della temperatura (superiore a 37,5°) non potranno partecipare alla visita. Chi presenterà alterazione della temperatura al momento del rientro saranno fatte accomodare in via cautelare in uno spazio appositamente predisposto per restare distanziati dal resto del gruppo.