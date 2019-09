Cinque Terre, duemila borracce sostenibili per i vent'anni del Parco

Cinque Terre - Val di Vara - Duemila borracce ecosostenibili in arrivo per il Parco Nazionale delle Cinque Terre. E' quanto deliberato ieri dall'Ente che ha deciso di rafforzare l'idea green a sostegno di un parco sempre più ecosostenibile, Il progetto prevede una spesa complessiva di circa 9.500 euro e le prime borracce verranno distribuite subito ai più piccoli delle primarie dei Comuni presenti nel Parco.

Un'operazione speciale che tocca anche un anniversario importante per il Parco nazionale delle Cinque Terre, ossia, i vent'anni dalla sua fondazione. Le duemila borracce che verranno distribuite saranno suddivise in due lotti da mille: una parte sarà in alluminio, e l'altra in un altro materiale ecosostenibile che si chiama tritan. A spiegare come e quando verranno distribuite è il direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre Patrizio Scarpellini.

"Per la prima volta — ha spiegato il direttore -, su suggerimento della presidente Bianchi, abbiamo deciso di usare la prima bozza del logo del Parco e saranno trasparenti. li bozzetto scelto è proprio la prima idea che venne fuori. E' stato recuperata quell'immagine per celebrare i vent'anni e verrà utilizzato fino a dicembre. Le mille in alluminio avranno il classico logo, mentre le altre in tritan avranno l'altro. La prima fornitura verrà data a tutti i bambini delle scuole delle Cinque Terre e poi verrà distribuita nel corso degli eventi che caratterizzeranno il ventennale".

"Vogliamo andare oltre — ha proseguito Scarpellini — e la nostra idea è anche quella di mettere a disposizione, al prezzo di costo, queste borracce per chi acquisterà la Cinque Terre card".

"E' una grande soddisfazione portare a compimento questo progetto — ha concluso-. La nostra preoccupazione e quella di occuparci anche della sostenibilità della borraccia, quindi, abbiamo fatto una ricerca approfondita e individuato queste borracce che rientrano negli "acquisti verdi", perché siamo registrati Emas e quindi dobbiamo sempre dirnosttare anche negli acquisti che le nostre prestazioni ambientali devono andare oltre".