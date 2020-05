Cinque Terre: "Sui sentieri attività motoria nel rispetto del Dpcm, no a scampagnate"

Cinque Terre - Val di Vara - Alle Cinque Terre i sentieri, essendo non solo il paradiso dei camminatori, ma anche percorsi funzionali al raggiungimento delle proprietà agricole, non sono mai stati chiusi. Prima li si poteva usare per questioni inerenti il lavoro nei campi, ora, invece, partita la Fase 2, ecco che possono tornare a soddisfare la voglia di fare escursione. Ma attenzione – il messaggio forte e chiaro arriva dal Parco nazionale cinqueterrino – guai a pensare a un 'liberi tutti'. “E' consentita l'attività motoria, ma nei limiti previsti dal Dpcm a livello di distanze e precauzioni. E attività motoria non vuol dire fermarsi per fare pic nic e scampagnate”, chiarisce il direttore Patrizio Scarpellini. Con la speranza che – anche grazie al rispetto delle norme – in un futuro non troppo lontano si possa tornare a fruire degli itinerari naturalistici in piena libertà, per quanto con la responsabilità che i luoghi richiedono. Ma per ora, guardia alta. Intanto i sentieri si riposano un po' dopo anni e anni di forsennato calpestio, e l'ente si muove sul fronte di manutenzione e riqualificazione di percorsi e segnaletica.



