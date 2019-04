Cinque Terre Express, fioccano multe da centinaia di euro

Si susseguono gli episodi che vedono ignari turisti finire colpiti da sanzioni salatissime, talvolta anche a causa di errori commessi da altri.

Cinque Terre - Val di Vara - L'avvio della stagione turistica a bordo dei convogli del servizio Cinque Terre Express sta facendo registrare episodi sgradevoli per un territorio che vuole continuare a ritenersi turistico.

Nei giorni scorsi un gruppo di 46 turisti di varie nazionalità che trascorreva una giornata di sole fra i cinque borghi rivieraschi ha scampato per miracolo una multa tanto salata quanto ingiusta. I turisti, infatti, erano saliti a bordo del treno ignari di aver appena speso 16 euro a testa per un biglietto giornaliero del Parco con data di validità al giorno successivo, a causa di un errore dell'operatore dell’ufficio del Parco presente alla stazione della Spezia.

Una svista che può capitare, sia a chi vende i biglietti sia a chi ne usufruisce.

L'errore nelle data, invece, non è sfuggito a uno dei verificatori del "servizio antievasione" che ha fatto scendere sei turisti a Manarola. Con non poche difficoltà di comunicazione con i viaggiatori, gli operatori in giacca rossa hanno iniziato a compilare i verbali per contravvenzioni da 50 euro più il costo del biglietto per ognuno degli utenti pizzicati in fallo. Anche se non per colpa loro. Per risolvere la loro situazione c'è voluto l'intervento di un ragazzo del posto abituato e ormai esasperato da decine di episodi simili cui aveva già assistito. Si è intromesso nell'animata discussione, ha cercato di far capire ai due controllori che c’era stato un incolpevole errore, ed è bastato andare all'ufficio accoglienza a pochi passi per fare mettere sui biglietti appena comprati la data giusta.



Non è andata altrettanto bene a molti altri turisti che senza colpa o comunque in buonafede hanno subito multe spropositate e momenti di grande difficoltà e umiliazione. Ne sanno qualcosa due giovani turiste francesi che hanno visitato il territorio alcuni mesi fa e che credevano che il biglietto da 4 euro Riomaggiore - Corniglia valesse per l'andata e per il ritorno. Hanno dovuto pagare 400 euro di multa a testa. Erano talmente disperate che non hanno nemmeno voluto verificare se la multa fosse un abuso oppure no: sono rientrate in camera piangendo e hanno fatto i bagagli, perché non avevano più di che pagare.

"A quanti episodi di questo tipo dovremo ancora assistere nel futuro, con il territorio presidiato dalle squadre antievasione di Trenitalia che con zelo degno di miglior causa agiscono rigidamente e inflessibilmente anche su persone che, spesso per mancanza di informazione o a causa di regole farraginose o assurde (perché la carta di identità non era originale, ma in fotocopia, come suggerito dall'albergo...), commettono incolpevolmente degli errori, ritornando a casa con un ricordo terribile delle Cinque Terre?", chiedono i cittadini e i rappresentanti delle categorie che hanno presentato un ricorso al Tar contro l'organizzazione del trasporto ferroviario alle Cinque Terre.