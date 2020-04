Cinghiali e biomasse, il Covid-19 non ferma il lavoro dei Parchi

Cinque Terre - Val di Vara - Che sia quello nazionale delle Cinque Terre o quello regionale del Magra, i Parchi spezzini non fermano il loro lavoro in questo delicato periodo di emergenza sanitaria. In particolare, in Via Paci, è stato fatto qualche passo avanti per una partita, illustrata poco prima di fine anno in Comunità di Parco, incassando un certo favore (QUI): ovvero un progetto gestionale delle vegetazione fluviale che ha l'obbiettov di ridurre il rischio idraulico e i detriti vegetali che ogni anno di accumulano sul litorale, con disagi e costi di smaltimento. Il progetto intende anche andare a fornire indirizzi metodologici in ottica energia da biomasse, prevedendo un'indagine relativa alla localizzazione e alla quantificazione di materiali legnosi utili a questi scopi. In quest'ottica il Parco di Montemarcello, Magra e Vara con un recente atto ha confermato alla società cooperativa Eidos della Spezia, per un importo di circa 5mila euro, l'incarico la progettazione e l'analisi economica preliminare di filiera per la gestione di biomasse, nonché alla società fiorentina Iris, per un importo di poco superiore ai 12mila euro, il compito di realizzare lo studio pilota sulla vegetazione lungo i corsi d’acqua e sullo strumento operativo di pianificazione e gestione delle vegetazione fluviale. Un impegno economico che, compresi gli oneri, lambisce i 21mila euro.



In Via Discobolo invece le ultime mosse riguardano i cinghiali, tema annoso e attuale, come rilevato sia da recenti testimonianze fotografiche – una delle ultime scorribande ha colpito Tramonti -, sia dalle preoccupazioni di chi, lasciato a lungo incustoditi i propri terreni per via delle norme anti contagio, non ha fatto fatica a figurarseli facile preda degli ungulati. Il Parco nazionale, in particolare, ha reclutato una nuova figura per l'incarico di collaborazione occasionale per attività di supporto al servizio di gestione e controllo della popolazione di cinghiale entro i confini dell'area protetta. L'investitura è andata a Claudio Moggia, che avrà questo ruolo fino al 21 maggio e riceverà dall'ente 400 euro. Moggia vanta un'esperienza pluriennale nel servizio di controllo della fauna selvatica, svolto in collaborazione con il Parco in questi anni. L'ente si è mosso in questa direzione complice la rinuncia, da parte del precedente collaboratore, signor Ivano Bassani, “ad accettare il sopra richiamato incarico per il coordinamento e la sorveglianza dell'attività di controllo sul territorio del comune di Vernazza”, come si legge dagli atti. Ma proprio il sindaco di Vernazza, Francesco Villa, con una nota inviata questo mesa, ha chiesto l'organizzazione urgente di “interventi di controllo in abbattimento selettivo del cinghiale sul territorio comunale ai fini di tutelare le produzioni delle aziende agricole e l'incolumità delle persone”.



Di qui l'ingaggio di Moggia e la prosecuzione senza soluzione di continuità di un'opera di contenimento che “ha prodotto risultati confortanti – scrive il Parco - in termini di numero di interventi di controllo selettivo effettuati, di contenimento del numero di cinghiali presenti nei territori del Parco e di riduzione degli impatti negativi provocati dalla specie”, opera ritenuta necessaria “al fine di prevenire e limitare danni alle colture in particolare in relazione alla corrente stagione viticola”.