Chiusa Via San Giacomo, lavori dopo l'estate

Cinque Terre - Val di Vara - A seguito della realizzazione del primo lotto di lavori relativi al consolidamento e riqualificazione della parete rocciosa sottostante Piazza San Giacomo, sono emerse alcune criticità relative alla tenuta dei muri di protezione di Via San Giacomo e della stabilità di una parte di piazza. Il tipo di intervento necessario per la soluzione del problema prevede operazioni di cantiere particolarmente invasive e rumorose che non sono compatibili con la stagione turistica appena iniziata. Dovendo rinviare la prosecuzione dei lavori al termine della stagione estiva, si è reso necessario, per motivi di pubblica sicurezza, delimitare le aree ritenute rischiose e segnalate nella relazione della Direzione Lavori, depositata agli atti del Comune.

Le protezioni installate sono di carattere temporaneo e hanno lo scopo di interdire l'accesso alle aree pericolose ai fini della pubblica sicurezza e rimarranno installate fino al completamento dei lavori di consolidamento. L'amministrazione comunale nello scusarsi per il disagio e conferma che i lavori riprenderanno al termine della stagione turistica e dureranno complessivamente circa due mesi.