Che fine farà il Cinque Terre Express? Intanto a Riomaggiore iniziano i lavori

Cinque Terre - Val di Vara - Se oggi fosse un anno fa saremmo già a parlare di ponti pasquali da record di visitatori con i soliti problemi di ogni anno: treni stracolmi, visitatori sparsi per le Cinque Terre, chiamate in serie ai vigili del fuoco e al Soccorso Alpino per cadute sui sentieri, malori improvvisi o smarrimenti. Il coronavirus ci ha tolto quasi tutto e anche quest'altra faccia del turismo di massa che su queste pagine abbiamo trattato centinaia di volte, fra le esigenze dei residenti, il business esistente, ma anche i relativi ritorni di immagine non sempre idilliaci. Oggi questi argomenti non esistono, le Cinque Terre, e non solo quelle, sono vuote e nessuna metropolitana leggera le serve ogni mezz'ora come faceva da qualche anno a questa parte il servizio Fs Cinque Terre Express.



Con il dubbio piuttosto forte il che il futuro sarà, per forza di cose, ben diverso da quello che abbiamo lasciato alle spalle, qualcosa sembra comunque muoversi: è attivo infatti da oggi il cantiere per l’ampliamento del primo marciapiede nella stazione di Riomaggiore. Un investimento di circa 2 milioni da parte di Rfi che era calendarizzato regolarmente per un altro periodo ma la minor offerta ferroviaria in circolazione in questo periodo ha permesso di riprogrammare e anticipare le attività, inizialmente previste per il prossimo anno, che avranno durata fino al 31 maggio. E per consentire le attività, sarà sospesa la circolazione ferroviaria su un binario tra Corniglia e la Spezia e, l’offerta attualmente programmata che non subirà riduzioni, percorrerà il binario operativo a senso unico e alternato per entrambi i sensi di marcia.



Il marciapiede sarà allungato di 150 metri raddoppiandone la superficie calpestabile dagli attuali 450 ai previsti 900 metri quadrati, innalzato a 55 cm dal piano binario - lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare l’entrata e l’uscita dai treni -, saranno installati percorsi e mappe tattili per i viaggiatori ipovedenti e rampe di accesso per le persone a ridotta mobilità. Infine sarà rinnovata l’illuminazione con l’installazione di un nuovo impianto a led.