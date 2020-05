Ceparana, l'associazione Pertini dona Dpi al centro sociale usando i fondi delle attività non svolte

Cinque Terre - Val di Vara - L’Associazione Pertini di Ceparana da sempre impegnata sul territorio bolanese quest’anno, a causa della pandemia dovuta al COVID 19, ha dovuto rinunciare a mettere in atto il programma delle attività per l’anno 2020.



In particolare il nuovo direttivo, presieduto da Augusto Vallese con vice presidente Enzo Del Corso e segretario Gian Pietro Montanari ha dovuto sospendere tutte le attività già programmate e che comprendevano anche quelle dedicate all’Istituto comprensivo di Ceparana. Quest’anno sarebbe stata celebrata la decima edizione del Premio Pesalovo riservato agli studenti del terzo anno della scuola media.

Era già stato concordato con gli insegnanti l’argomento da trattare ed era stato individuato il relatore che l’Associazione ogni anno mette, a seconda dell’argomento prescelto, a disposizione della scuola per approfondire l’argomento “ad adiuvandum”.

Tutto questo non si è potuto realizzare, ciò non di meno il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deciso di fare sentire la sua presenza sul territorio investendo il budget del concorso, dedicato alla memoria del primo presidente e fondatore dell’Associazione, il professor Piergiorgio Pesalovo, di cui quest’anno per l’appunto ricorreva il decimo anniversario della morte, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) di cui, nel lungo lock down, si rilevava ciclicamente carenza da consegnare ai medici di medicina generale ed in particolare a quelli che si sono offerti di gestire l’ambulatorio COVID 19 presso il Centro Sociale di Ceparana. Sono stati consegnati camici monouso in grado di offrire al medico una protezione idonea, tute, guanti in lattice e mascherine ffp2. I materiali sono stati consegnati direttamente ai medici in diverse occasioni dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario .Nella foto la consegna dei dpi al dr Alberto Bazzani da parte del Vice Presidente dell’Associazione Enzo Del Corso , alla presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Bolano Elisa Scapazzoni.