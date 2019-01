Ceparana, c'è interesse per la gestione del Parco delle farfalle

Progetto ludico ricreativo rivolto ai bambini.

Cinque Terre - Val di Vara - C'è tempo fino alle 12.00 del prossimo 25 gennaio per farsi avanti per la gestione del Parco delle farfalle di Piazza Novellini a Ceparana. Un termine che è scattato automaticamente in seguito alla richiesta fatta lo scorso 9 gennaio da parte di un privato intenzionato a ottenere la gestione del bene per organizzare attività ludico ricreative rivolte ai bambini, anche diversamente abili. Nel caso arrivassero altre manifestazioni di interesse oltre a quella palesata il 9 gennaio, Palazzo civico, che rileva "l'opportunità e la convenienza di affidare in concessione temporanea" il Parco, effettuerà una procedura ristretta di selezione invitando i soggetti che si sono fatti avanti.

Per informazioni consultare il sito istituzionale del Comune di Bolano o rivolgersi all'Area Lavori pubblici, patrimonio e protezione civile prendendo appuntamento chiamando al numero 0187 941763.