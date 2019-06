Cento bambini in cammino attratti da bellezza e storia

Cinque Terre - Val di Vara - Cento bambini dell’Oratorio Don Bosco di Via Roma, a Moterosso, sotto la guida di don Fabrizio Di Loreto, coadiuvato da accompagnatori del CAI, sono andati alla scoperta delle bellezze e della storia delle Cinque Terre facendo tappa a Monterosso. In particolare, sono saliti al colle di San Cristoforo, dove c’erano la prima chiesa e il castello, visitando (accolti da padre Renato) il Convento dei Cappuccini, custode di pregevoli opere d’arte, che ha da poco festeggiato i 400 anni di vita.

Interessante visita anche all’Oratorio dei Neri, sede della Confraternita “Mortis et orazionis”, il cui priore, Enzo Vai, ha spiegato un’alta funzione sociale della stessa (aiuto ai contadini ed ai pescatori poveri) ed ha altresì illustrato peculiarità architettonica dell’edificio, oggetto di studio da parte dell’Università di Genova. L’Oratorio si trova inglobato in una costruzione di stampo romanico di cui non si è ancora ben capito l’uso. Inoltre, sotto il pavimento appena rinnovato è stato scoperto il selciato di un’antica strada. Prima dell’immancabile tuffo in mare, i ragazzi sono andati pure a prendere visione di una rigogliosa piantagione di limoni nel valletto di Buranco, accolti dall’affabile proprietario Luigi, detto Ciak.



L.B.