Carrodano, spesa e farmaci a domicilio per i più fragili

Cinque Terre - Val di Vara - Per mitigare gli effetti dell’emergenza sanitaria e sostenere le persone più fragili il Comune di Carrodano intende attivare un servizio di consegna a domicilio di medicinali e generi di prima necessità per anziani, disabili, persone sole e/o senza mezzi di trasporto. Gli utenti potranno rivolgersi per chiedere la consegna a domicilio da parte dei volontari al numero di telefono 0187/893324 interno 1 – Ufficio URP/Protocollo. Il servizio sarà attivato in collaborazione con l’associazione di volontariato AUSER di La Spezia con la quale l’Ente ha sottoscritto una convenzione il servizio è completamente gratuito e destinato a tutti coloro che non possono procurarsi medicinali e/ beni di prima necessità con i propri mezzi di trasporto, l’utente dovrà pagare solo i generi che acquista alla farmacia o nei negozi che si trovano sul territorio. Per adesioni e/o chiarimenti telefonare in Comune il lunedì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 al numero

0187/893324 interno 1 – Ufficio URP/Protocollo oppure scrivere una mail all’indirizzo urp@comune.carrodano.sp.it