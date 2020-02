Carro, il sindaco Solari: "Non sono stato a Codogno. Chi lo afferma procura falso allarme"

Cinque Terre - Val di Vara - "A salvaguardia della mia persona e dei componenti della mia famiglia ribadisco che non essendo andato a Codogno con il gruppo Borgo e valle Città di Levanto e sottolineando la mia piena solidarietà ai ragazzi amici da sempre, diffido chi, non essendo a conoscenza dei fatti e inconsapevole dei reati che sta commettendo divulga notizie atte a ledere la mia persona e a procurare falsi allarmi alle popolazioni residenti in valle". Lo afferma il sindaco di Carro, Antonio Solari, in una nota stampa mettendo le cose in chiaro rispetto alla sua mancata presenza nella cittadina lodigiana dalla quale si è propagato il grosso del contagio del coronavirus in Italia e in Liguria.