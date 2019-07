Carro, differenziata record e tanti progetti: "Compostiera di comunità e isole per i turisti"

Cinque Terre - Val di Vara - Con l'85 per cento, il comune di Carro è il primo a livello spezzino e il quinto il Liguria a livello di rifiuti raccolti in maniera differenziata. “Un miracolo merito dei cittadini, in primis, dei due operai che svolgono con giudizio e severità la raccolta, dei dipendenti comunali all'opera negli uffici”, commenta Antonio Solari, sindaco del comune dell'Alta Val di Vara, 34 chilometri quadrati popolati da poco più di mezzo migliaio di persone. “Abbiamo sette frazioni più diverse case sparse – continua il primo cittadino illustrando la complessità del territorio -, ma quello che fino a poco tempo fa sembrava impossibile adesso è realtà. E ora occorre rimboccarsi le maniche sino ad arrivare al rifiuto zero”. Le idee non mancano: “Compostiera di comunità, mini isole per i turisti, premi per chi si migliora. Intanto naturalmente non abbasseremo la guardia, ad esempio nei confronti di chi abbandona rifiuti nel verde”.