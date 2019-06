Campus, sport e divertimento con il Cea del Parco Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Il Centro Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre per l’estate 2019 organizza campus naturalistici, con attività scientifiche, sportive e ricreative, per bambini/e dagli 8 ai 12 anni, realizzati nell’azzurro dell’Area Marina Protetta e nel verde del Parco. Nelle singole settimane, alternativamente, le attività verranno svolte in luoghi sempre diversi per permettere la conoscenza del territorio e sviluppare le attività mescolando quelle con filo conduttore macchia mediterranea e bosco con quelle sulle acque protette del Parco e le sue spiagge.

Nei singoli giorni le attività verranno sviluppante immersi nella natura del Parco in un mix di escursioni, laboratori scientifici, gioco e cultura, cercando di sviluppare e valorizzare al massimo gli ambienti terrestri e marini.

Le settimane saranno gestite dagli operatori professionisti del CEA, educatori ambientali con esperienza pluriennale nella gestione dei minori, oltre che istruttori ed esperti nelle attività extra naturalistiche, tutti operanti nel Centro Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre, unico accreditato e riconosciuto dalla Regione Liguria nel sito Unesco Portovenere, Cinque Terre e le isole Palmaria, Tino e Tinetto.

In caso di maltempo saranno svolte all’interno di strutture coperte.

La quota di iscrizione comprende mezzi di trasporto, escursioni, attività con imbarcazione, materiali didattici, la presenza costante dei vari esperti, pranzo al sacco, merenda e bevande.

Quando: dal lunedì al venerdì con orario 8 - 16, dal 17/06 al 21/06, dal 24/06 al 28/06, dal 1/7 al 5/7 e dal 8/7 al 11/7. Le settimane verranno attivate al raggiungimento di un numero minimo 10 di iscritti.