Campi estivi nel fresco di Cassego, si parte l'8 luglio

Cinque Terre - Val di Vara - Lunedì 8 luglio inizia la stagione dei campi estivi promossi dalla Pastorale giovanile diocesana nella casa di Cassego, in alta Val di Vara. Dall’8 al 14 luglio si terrà il campo per le scuole elementari, cui seguirà dal 22 al 28 luglio quello per le scuole medie inferiori. Chi non lo avesse ancora fatto, può prenotare rivolgendosi per telefono a Lorenzo (scuole elementari, tel. 348.8703984) oppure a Marta (scuole medie, tel. 333.4049217). In agosto si svolgerà poi, dal 5 all’11, il campo per le scuole superiori (rivolgersi a Sara, tel. 329.1768777).