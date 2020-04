Callegari: "Sacro cuore struttura fondamentale per la Val di Vara. Bene la convocazione dell'azienda"

Cinque Terre - Val di Vara - "Tantissime case di riposo sono state abbandonate, con ospiti positivi e lavoratori e lavoratrici che per tanto, troppo tempo sono stati lasciati senza dispositivi di protezione come mascherine e guanti. I lavoratori e le lavoratrici per mesi hanno svolto turni di lavoro massacranti, sono saltati i riposi compensativi, troppe sono state le ore di straordinario e si è utilizzata impropriamente la banca ore. A seguito dei fatti accaduti nell'ultimo mese vogliono garanzie occupazionali e soprattutto vogliono regole chiare e certe sull'organizzazione del lavoro". Parole di Marco Callegari, segretario provinciale Uiltucs Uil, che interviene su un tema che ha fatto molto discutere nelle ultime settimane, soprattutto in Liguria, regione nella quale Uil ha annunciato di volersi costituire parte civile nei casi di decesso dei lavoratori a causa del Covid-19 e valutare di attivare percorsi legali nei casi in cui abbiano contratto la malattia.



"Dopo aver chiesto anche a mezzo stampa di affrontare nel merito le questione, cogliamo molto favorevolmente e in maniera costruttiva la convocazione da parte dell'azienda per discutere di quanto sta accadendo - prosegue Callegari, commentando la convocazione ricevuta da parte del Consorzio Campo del Vescovo -. Lo vogliamo fare costruendo relazioni sindacali in un'ottica costruttiva e con l'intento di rilanciare anche nell'immagine una struttura fondamentale per la Val di Vara, che dà occupazione a decine di lavoratori e che svolge un ruolo sociale molto importante".