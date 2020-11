Calice, alcuni abitanti: "Costretti ad affollare i supermercati di Bolano"

Cinque Terre - Val di Vara - "Apprendiamo a mezzo stampa che i sindaci di Bolano, Follo e Vezzano Ligure, grazie all'attenzione del Prefetto, hanno acconsentito ai loro concittadini di recarsi alla Spezia o a Santo Stefano Magra per usufruire dei supermercati, considerando che Albiano Magra chiaramente ha necessità di riversarsi sui comuni limitrofi essendo da mesi isolato. Ci chiediamo: noi residenti di Calice al Cornoviglio, che abbiamo a disposizione solo piccoli negozi seppur forniti ma nessun centro ad esempio di vendita di carne o pesce, quindi generi di prima necessità, come dovremmo fare non avendo l'autorizzazione ad andare oltre al luogo più vicino?". Alcuni abitanti di Calice si rivolgono a CDS per farsi sentire dal primo cittadino Mario Scampelli.



"Perché se i sindaci sopracitati hanno fatto tutto questo per scongiurare assembramenti nei loro supermercati, senza questa possibilità è chiaro che noi non potremo fare niente altro che recarci lì, nei luoghi già molto frequentati e per i quali chi amministra ha scelto di evitare ulteriori code per ragioni sanitarie. Il sindaco di Calice al Cornoviglio non compare tra i firmatari di questa ordinanza. Nella nostra piccola comunità il senso di solidarietà è enorme ma vorremmo anche essere ascoltati di più. In molti hanno fatto presente al sindaco e non solo questa necessità ma sembra non esserci risposta utile a risolvere il nostro problema. Sappiano dunque i cittadini di Bolano che se nonostante tutto non potranno evitare code, sarà perché qualcuno non ha pensato che i piccoli comuni dell'entroterra hanno bisogno di beni primari che chiaramente non hanno a disposizione all'interno del loro comune e per approvvigionamenti sono costretti ad invadere comuni limitrofi, nei quali gli amministratori hanno trovato ottime soluzioni per evitare pericolosi assembramenti. Diversamente ci ripensi sindaco Scampelli. Se conosce bene il territorio - concludono i residenti - sa di cosa parliamo. Non abbiamo un vigile urbano, non c'è la caserma dei carabinieri tutto è lasciato alla buona volontà e all'attaccamento profondo a questa terra e ai suoi abitanti. Ma oltre quello un cittadino non può fare, è compito di una amministrazione".