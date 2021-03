C'è il finanziamento, il sentiero storico della Donega sarà risistemato

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riomaggiore ha ottenuto un finanziamento regionale per il ripristino del sentiero storico della Donega, che da Manarola sale attraversando i terreni della Fondazione Manarola e raggiunge il borgo di Volastra percorrendo il versante lato mare. Un sentiero per gli agricoltori, un presidio ed un aiuto per l'integrità del territorio e scorci da perdere il fiato. Con delibera del 14 ottobre 2020 il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha cofinanziato il lavoro, con 146.000 euro circa. Il costo totale dell'opera è di circa euro 487.200 tutti finanziati dalla Regione tramite il PSR (per circa 341.200 euro) e dal Parco (per circa 146.00 euro), quindi a costo zero per il Comune.