Buoni spesa, domande e consegna all’ufficio Politiche sociali di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Levanto informa che la presentazione delle domande per i buoni spesa alimentari e la consegna dei tagliandi a chi ha già inoltrato la richiesta avverranno direttamente presso l’ufficio dell’assistente sociale (settore Politiche sociali) dell’ente previo contatto telefonico ai numeri 0187.802233 o 0187.1677494. Di seguito l'elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e presso i quali è possibile utilizzare i tagliandi.



ARTE DELLA PASTA Via Jacopo, 10

CONAD Via Martiri, 20

CRAI GRE.TO.LO P.zza Staglieno , 31

DORO F.G .Center P.zza Staglieno, 10

MACELLERIA DU STAGNU Via Garibaldi, 78

SIGMA GECO Supermercati srl Via N. S. della Guardia,16-18

FARMACIA BARDELLINI Via Zoppi, 19

FARMACIA CENTRALE Via Dante, 2

FARMACIA MODERNA C.so Italia, 15

FARMACIA ZOPPI Via Garibaldi, 81