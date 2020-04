Buoni spesa, consegnata la prima tranche alle famiglie in difficoltà economiche

Cinque Terre - Val di Vara - È stata consegnata nella mattinata di mercoledì 8 aprile, presso il centro anziani posto al piano terra del palazzo municipale, in piazza Cavour, una prima tranche dei buoni spesa che il Comune di Levanto ha messo a disposizione delle famiglie particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19.

I destinatari sono stati preventivamente contattati dai funzionari dell'ufficio Politiche sociali e convocati dividendo gli accessi in due fasce orarie, in modo da non creare assembramenti all'ingresso dei locali.

La prima distribuzione è stata effettuata alle persone in possesso dei requisiti previsti dal bando e la cui situazione economica aveva caratteristiche di priorità, ma il Comune conta di completare la consegna entro la fine della settimana.