Buche e manutenzione del verde, per segnalare basta una telefonata

Dal primo aprile sarà attivo il servizio di ricezione delle segnalazioni. Peracchini: "Cittadini e Comune più vicini grazie a questo momento di collaborazione e trasparenza". Piaggi: "Ci sarà un feedback per ogni pratica e presto lanceremo una app".

Cinque Terre - Val di Vara - Sarà attivo a partire dal mese di aprile il numero (0187 727777) per la segnalazione di interventi su strade o aree verdi che richiedano l’intervento dei tecnici comunali per il loro ripristino, come ad esempio buche o cedimenti stradali pericolosi, cartelli segnaletici divelti ma anche problemi relativi alle manutenzioni delle aree verdi: parchi, giardini, aiuole...



Un nuovo servizio che nasce all’interno di una riorganizzazione dei servizi manutentivi che nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha attuato affidando ad unici soggetti appaltanti la manutenzione delle aree verdi e delle strade. L’Iniziativa è stata illustrata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Civico dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi e dal dirigente del settore Gianluca Rinaldi.

L’affidamento, ad un unico soggetto appaltatore - quale capogruppo di un’Associazione temporanea di imprese - degli interventi relativi alla gestione (sia ordinaria che straordinaria) da un lato è finalizzata a mantenere lo stato funzionale del verde e delle strade comunali, attraverso interventi programmati che hanno il carattere della ripetizione annuale o pluriennale, per prevenire ed evitare possibili situazioni di degrado e migliorando gli standard qualitativi. Dall’altro garantire una maggiore trasparenza ed efficienza dei servizi, oltreché ad una migliore programmazione degli interventi da eseguire.



“A dettare l’agenda degli interventi sulle strade e sulle aree verdi saranno i cittadini attraverso un numero unico che semplificherà e darà maggiore efficienza il servizio, un cambiamento importante di metodo e di merito – ha dichiarato il sindaco – Razionalizzazione e programmazione degli interventi, queste sono le due parole chiavi che caratterizzeranno i lavori pubblici. Questo strumento aumenterà la capacità di dialogo tra cittadini e Comune, può sembrare banale ma è un momento di vera trasparenza”.

“Dal 1° aprile – ha proseguito l’assessore Piaggi - sarà attivo il numero unico per le segnalazioni sulle strade e sul verde, un servizio per il cittadino che semplificherà la risoluzione di problematiche di vario genere. Il servizio telefonico è suddiviso nell'area dedicata alle strade e quella per il verde. Ricevuta la segnalazione un operatore andrà a verificare se si tratta di un'emergenza da affrontare subito o se si tratta di un intervento che può essere procrastinato. Verrà aperta una pratica e quando sarà conclusa il cittadino che ha effettuato la segnalazione sarà informato dell'esito dell'intervento. In futuro le cose potranno essere ulteriormente semplificate con l'attivazione di una app dedicata”.

"Il cittadino - ha concluso Rinladi - non dovrà più andare a cercare l'ufficio competente per la segnalazione e abbiamo intenzione di estendere questa idea a tutti i settori manutentivi comunali. Stiamo lavorando sulla app: è quasi pronta e presto avvieremo una fase di testing interno".



Dal primo aprile sarà quindi attivo il numero 0187 727777 al quale ogni cittadino potrà rivolgersi per segnalare direttamente al Comune situazioni relative a richieste di intervento su strade o aree verdi.

Una volta ricevuta la richiesta, le squadre di addetti interverranno tempestivamente per mettere in atto le azioni necessarie e se le condizioni e l’entità del problema lo consentono potranno risolverlo subito e in modo definitivo. Diversamente, l’intervento risolutivo verrà realizzato nei giorni successivi, rispettando un programma definito in base alle priorità manutentive.

Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 al quale risponderà un operatore. Negli altri giorni e dopo le 17 sarà comunque attiva una segreteria telefonica che registrerà la segnalazione.