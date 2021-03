Brugnato, interventi per potenziare la rete elettrica

Cinque Terre - Val di Vara - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì 11 marzo eseguirà un intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico in provincia della Spezia, con particolare riferimento al comune di Brugnato. In seguito ad accurata ispezione, i tecnici dell’azienda elettrica hanno, infatti, programmato la sostituzione del trasformatore nella cabina “Asl Brugnato”, necessaria per prevenire un eventuale guasto e per garantire qualità e continuità del servizio. L’intervento richiede un’interruzione temporanea dell’energia elettrica, dalle 13 alle 17, nelle seguenti zone: via Bertucci 46, 50, da 50b a 52, da 58 a 60, da 66 a 68, 72, da 78 a 86, 15, 19, 23, da 27 a 39, sn, cant, sn1, sn2, sn5, sn3, cant; via Bionda da 6 a 14, da 14b a 32, da 3a a 3b, sn, sn4, cant, sn1, cant, sn2, sn3; via Regurone da 2 a 20, da 1 a 3, da 7 a 13, da 17 a 19, sn, sn1; via Brinati da 41 a 57, 61, 65, da 69 a 73, 73b, 79, 83, 87, 91, sn; via Cavour da 2 a 32, da 1 a 11, sn, timo, cant, sn2, sn3; via Riva d’Armi da 4 a 10, da 3 a 11, da 15 a 19, sn; via Circonval. nord da 8 a 12, 1, 9, sn, sn1; via Fornello 2, 6, da 1 a 7, sn, cant; via Circonvallazion sn, cant; via Molinello sn, sn4, sn2, sn3; via Ildebrando da 2 a 4, 1; piazza Martiri da 1 a 1a; via Olivo sn.



Sempre il 9 marzo, i tecnici di E-Distribuzione provvederanno all’allacciamento di due colonnine di ricarica Enel X situate in via Brugnato 59 e via Martiri 1. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.