Brugnato candidata alla trasmissione "Il borgo dei borghi"

Cinque Terre - Val di Vara - C'è tempo fino al 17 ottobre per votare Brugnato nell'ambito dell'iniziativa Rai "Il borgo dei borghi". Con un breve video di presentazione, disponibile sul sito Rai Play, il piccolo borgo della Val di Vara si mostra in tutta la sua peculiarità e bellezza tra i viottoli e le tradizioni.

"Il borgo dei borghi" è una gara televisiva tra settanta località italiane e andrà in onda all'interno del programma "Alle falde del Kilimangiaro" in onda su Rai 3 a partire dal 22 settembre.

Per sostenere Brugnato è sufficiente cliccare qui.