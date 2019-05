Brugnato accoglie e celebra le confraternite religiose

Presiede la celebrazione liturgica il cardinale Angelo Maria Vegliò.

Cinque Terre - Val di Vara - Stamani la città vescovile di Brugnato accoglie festosamente le confraternite di tutta la regione ecclesiastica della Liguria per il loro 63° raduno annuale. Presiede la celebrazione liturgica il cardinale Angelo Maria Vegliò, già nunzio apostolico in varie nazioni e prefetto emerito del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti. Il raduno di quest’anno si tiene a Brugnato perché nella cittadina della Val di Vara sono in corso le celebrazioni per i cinquecento anni dalla istituzione della locale confraternita dedicata a san Bernardo abate. Vediamo il programma di questa mattina. I componenti delle confraternite, provenienti da tutta la Liguria e da alcune zone del basso Piemonte, affluiscono a Brugnato già a partire dalle prime ore del mattino, confluendo in piazza Brosini. Il programma prevede che nella stessa piazza si tengano le celebrazioni. Il possibile proseguire del maltempo iniziato nella giornata di ieri potrebbe però spostare le celebrazioni stesse nella vicina chiesa concattedrale dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano. Alle 9,15 sono previsti i saluti delle autorità, quindi il cardinale Vegliò, affiancato dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, dal parroco don Alberto Albani, dall’arciprete don Mario Perinetti e dai canonici del capitolo, dà inizio alla Messa solenne, nel corso della quale tiene l’omelia. Al termine, sempre compatibilmente con le condizioni meteo, le confraternite daranno vita alla tradizionale processione con i loro tipici abiti rituali, con gli stendardi e con gli immancabili caratteristici Crocefissi artistici di grande formato, i cosiddetti “Cristi” della tradizione ligure. Oggi a Brugnato è anche aperto il Museo diocesano per consentire la visita ai “Miracoli eucaristici nel mondo”, una mostra ideata e realizzata dal servo di Dio Carlo Acutis, il giovane studente scomparso nel 2006 per una grave malattia e proclamato venerabile da Papa Francesco lo scorso anno. Le celebrazioni per i 500 anni della confraternita di San Bernardo abate di Brugnato erano iniziate nello scorso mese di ottobre e proseguono ancora nel corso del 2019. La sede della confraternita è presso l’oratorio omonimo, nel borgo storico di Brugnato.