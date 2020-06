Brugnato 5Terre Outlet Village, primo evento speciale dopo la riapertura

Cinque Terre - Val di Vara - Ad un mese dalla riapertura avvenuta lo scorso 18 maggio, Brugnato 5Terre Outlet Village si prepara ad ospitare la prima iniziativa speciale. Si tratta di Black Weekend – Summer Edition, una tre giorni dedicata allo shopping a prezzi scontati che partirà venerdì 19 giugno e proseguirà per tutto il fine settimana fino a domenica 21 giugno. I visitatori dell’Outlet Village potranno infatti approfittare di uno sconto del 40% sul prezzo outlet, sui capi selezionati della

collezione primavera estate, all’interno di tutti i negozi aderenti all’iniziativa. Dal 30 maggio, il Centro è inoltre tornato agli orari abituali, con apertura tutti i giorni dalle 10 alle 20. L’appuntamento, versione estiva dell’ormai tradizionale Black Weekend autunnale giunto alla sua seconda edizione, costituisce una promozione inedita e particolare, ideata per rendere ancora più conveniente lo shopping di stagione ai tanti clienti che in queste settimane stanno raggiungendo l’Outlet Village dalla Liguria e, dopo la fine delle limitazioni agli spostamenti, anche dalle altre regioni d’Italia o dalla vicina Francia.



Il primo mese di riapertura del Centro è stato caratterizzato da affluenze regolari, in linea con le presenze dello scorso anno, che non hanno mai presentato elementi di rischio, grazie anche al puntuale rispetto da parte di tutti delle misure e delle regole stabilite per poter garantire sicurezza e tranquillità. Percorsi a “senso unico” per limitare gli incroci tra persone, obbligo di indossare le mascherine sia all’interno che all’esterno dei negozi (presso l’infopoint è sempre

possibile ritirarle gratuitamente), dispenser di gel igienizzante posizionati all’interno di tutto il Centro, rispetto del distanziamento interpersonale e contingentamento degli ingressi ai punti vendita oltre all’importante supporto offerto dalla Protezione Civile, sono alcune delle misure che hanno consentito un afflusso sicuro e rispettoso delle normative. Grazie al rispetto di queste poche e semplici regole e alla grandissima cura dedicata alla continua sanificazione della struttura, Brugnato 5Terre Outlet Village è tornato in pochi giorni ad essere uno spazio in cui poter trascorrere serenamente il proprio tempo libero tra shopping, relax e divertimento, e si prepara ad un calendario di iniziative speciali che si terranno nel corso dell’Estate per offrire al proprio pubblico un punto di ritrovo sicuro ma di grande attrattiva.