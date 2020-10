Bretella Santo Stefano-Ceparana, bando entro fine 2020

Cinque Terre - Val di Vara - Sarà con ogni probabilità un appalto integrato a dare il la all'onerosa, dibattuta e sostanziosa pratica della bretella sul fiume Magra, vulgo ponte Santo Stefano-Ceparana, infrastruttura di cui si parla da anni e alla quale il crollo del viadotto tra Caprigliola e Albiano ha conferito ulteriore centralità nella dialettica politico-amministrativa. L'appalto, come emerso nel corso dell'ultimo consiglio provinciale, dovrebbe essere bandito entro la fine del 2020. Elementi emersi nel corso della discussione della pratica inerente la variazione di bilancio necessaria per cominciare ad allestire le attività necessarie ad assegnare incarichi come quelli per la valutazione di quel che sarà il progetto definitivo dell'opera e per i monitoraggi, oltre che per provvedere alle spese di pubblicità del bando. In ballo ci sono 15 milioni di euro di fondi statali, stanziati nell'ambito del Piano operativo del fondo coesione e territorio 2014-20, sia per la progettazione che per la realizzazione dell'opera.