Borsa di studio per laureati residenti a Riomaggiore

Cinque Terre - Val di Vara - "In questo momento difficile, dobbiamo avere la forza di mantenere la calma e trasformare i timori in opportunità". Il Comune di Riomaggiore, in quest’ottica, intende offrire percorsi di formazione rivolti ai giovani del territorio e, attraverso collaborazioni mirate, stimolare l’incremento della qualità dei servizi, lo sviluppo di offerte sempre più integrate e il posizionamento della destinazione turistica come meta nella quale soggiornare e non da visitare di passaggio. Per questo motivo è nata la collaborazione con l’università di Tor Vergata e si è deciso di offrire una borsa di studio, di un valore di 5.000€, ad un giovane del territorio (età inferiore ai 30 anni) per frequentare il Master in reportage di viaggio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, https://www.baicr.it/master-per-le-professioni/reportage-di-viaggio/.



Il master ha la finalità di fornire ai partecipanti strumenti per raccontare le diverse forme del viaggiare, supportando i discenti nell’acquisizione di conoscenze interdisciplinari che spaziano dalla geografia all’antropologia, dalla fotografia alla letteratura. Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore è comprensibilmente soddisfatta: “Sono molto contenta che il Comune di Riomaggiore sia stato scelto quale territorio da narrare nel 2020. Alla fine del corso, il reportage di viaggio e tutto materiale raccolto sarà messo a disposizione della comunità e questo rappresenta una bella occasione per raccontarci in una dimensione nuova e più profonda. Dobbiamo presentare il nostro territorio nella sua parte meno conosciuta, come meta turistica completa, per attirare coloro che sono davvero interessati a vivere ed assaporare la nostra cultura. Il nostro obiettivo è duplice: investire nei giovani e promuovere il nostro territorio nella giusta dimensione. Questa è solo una parte del progetto complessivo su cui stiamo lavorando da tempo”. Così il Prof. Simone Bozzato “Dare significato al turismo oggi vuol dire mettere in campo azioni utili a formare i nostri giovani a conoscere, comprendere e narrare luoghi, territori e paesaggi. E’ un bel segnale che ci siano Istituzioni che investano in questi valori”.



Il bando scade venerdì 13 marzo, la documentazione è disponibile al seguente link

https://www.comune.riomaggiore.sp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=456&Itemid=131