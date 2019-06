Borghetto, scatta l'innalzamento del limite di velocità sulla Provinciale

Cinque Terre - Val di Vara - Come annunciato nei giorni scorsi, dalle 12.00 di domani, mercoledì 12 giugno, lungo la Strada provinciale 566, nei mille metri scarsi in uscita dall'abitato di Borghetto Vara in direzione Brugnato, il limite di velocità passerà da 50 a 70 chilometri orari. Cosa che potrebbe portare alla disinstallazione del tanto contestato autovelox. Contro l'innalzamento disposto dalla Provincia, sulla scorta delle verifiche dei tecnici, il Comune borghettino potrebbe fare ricorso: il sindaco Claudio Delvigo farà in merito le opportune valutazioni. Un eventuale ricorso che sarebbe una “scelta incomprensibile” per Andrea Licari, esponente della minoranza a Borghetto che in qualità di consigliere provinciale ha spinto forte per l'innalzamento del limite di velocità, modifica del resto sostenuta unanimemente dal consiglio provinciale. Il nuovo limite dovrà essere opportunamente segnalato (con contestuale eliminazione di segnaletica incoerente). Il tetto sarà comunque dei 50 all'ora in caso di gelo, pioggia, scarsa visibilità.