Borghetto, limite da 50 a 70 chilometri orari: questione di giorni

L'incontro tra Provincia e Prefettura stimolato dalla mozione di aprile non c'è stato, ma l'happy ending arriva lo stesso grazie alle verifiche del Settore tecnico.

Cinque Terre - Val di Vara - Il limite di velocità sulla Strada provinciale 566 a Borghetto Vara, nel tratto - circa 800 metri - tenuto d'occhio dall'ormai famoso autovelox, si appresta a essere innalzato da 50 a 70 chilometri orari. È stato comunicato ieri nel corso del consiglio provinciale dal presidente Andrea De Ranieri e dal responsabile del Settore tecnico ingegner Gianni Benvenuto. Tutto è partito da un'interrogazione del consigliere di opposizione Andrea Licari, che è anche consigliere comunale borghettino, che chiedeva lumi sul rispetto della mozione approvata lo scorso 16 aprile proprio in consiglio provinciale, un testo che impegnava la presidenza – allora ricoperta da Giorgio Cozzani – a recarsi entro dieci giorni dal Prefetto per discutere proprio del possibile aumento del limite. “Un po' irrituale il dialogo con il prefetto – ha osservato il neo presidente De Ranieri, traghettatore fino a nuove elezioni -, visto che i limiti li stabilisce il proprietario della strada, cioè la Provincia. Non so se ci sia stato l'incontro. In ogni caso ho chiesto all'ingegner Benvenuto di verificare la situazione”.



Il tecnico, confermato che l'incontro tra presidenza e Sua eccellenza non c'era stato (“Gli eventi dell'ultimo mese non hanno consentito di attivare il colloquio. C'era la volontà di sentire il Prefetto perché il discorso sui limiti era nato assieme alla Prefettura”), ha spiegato che “sono state fatte verifiche approfondite. La sede stradale è sufficientemente larga e rettilinea per consentire, nel tratto in uscita dal paese, l'innalzamento del limite a 70 chilometri orari. Nei prossimi giorno emetteremo apposito provvedimento. Il limite di velocità nella corsia opposta, per chi entra nel paese, sarà mantenuto a 50 chilometri. Il velox? L'ente proprietario (il Comune di Borghetto, ndr) verificherà se permarranno o meno le condizioni per mantenerlo”. A margine del consiglio, Licari ha espresso “grande soddisfazione per il profilarsi di una soluzione positiva al problema”.