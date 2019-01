Borghetto, in dirittura d'arrivo i lavori del ponte sul Pogliaschina

Sopralluogo dell'assessore regionale Giampedrone, del presidente della Provincia Cozzani e del sindaco Delvigo. Una volta completata l'opera si procederà alla demolizione e alla ricostruzione del ponte a monte.

Cinque Terre - Val di Vara - Manca ormai un mese e mezzo alla fine dei lavori del ponte sul torrente Pogliaschina che sorge lungo la strada provinciale 566 in corrispondenza dell'abitato di Borghetto Vara. Quando l'opera, finanziata con fondi regionali e di Anas e seguita dai tecnici della Provincia, sarà conclusa si provvederà all'abbattimento e alla ricostruzione del ponte che si trova pochi metri a monte, lungo la statale Aurelia. Un'infrastruttura che ha confermato di poter mettere a rischio la sicurezza del centro abitato di Borghetto anche nel corso dell'ultima allerta rossa.



"Siamo in ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale - ha detto questa mattina l'assessore alle Infrastrutture della Regione, Giacomo Giampedrone, nel corso di un sopralluogo al quale hanno preso parte anche il presidente della Provincia Giorgio Cozzani, il sindaco di Borghetto Vara Claudio Delvigo e i tecnici di Anas e della Provincia - perché abbiamo dovuto superare le problematiche giudiziarie che avevano coinvolto la ditta vincitrice dell'appalto. Abbiamo scelto correttamente di ricorrere all'impresa che era arrivata seconda nella gara, altrimenti oggi non saremmo qua, non saremmo pronti alla rendicontazione e forse l'opera non avrebbe nemmeno avuto concrete prospettive di arrivare a una conclusione positiva. Ringrazio il Comune e gli abitanti di Borghetto per la pazienza e Anas che ci ha messo la faccia in più occasioni. Almeno su questa arteria possiamo dire che la situazione è ormai in discesa. Per alcune settimane il cantiere sembrava fermo, ma non era così: l'Ati Ruberto Costruzioni/Pignataro Costruzioni doveva reperire il materiale per far ripartire i lavori e nell'ultimo mese e mezzo c'è stata una accelerazione che è sotto gli occhi di tutti".



Nelle ultime settimane sono state affrontate anche le problematiche sul tema degli espropri, con il pagamento da parte di Anas degli anticipi delle somme spettanti alle famiglie proprietarie dei terreni sui quali oggi sorge il nuovo ponte. "Dopo anni di attesa anche queste persone possono dire di aver fatto un bel Natale. Grazie alla collaborazione totale tra enti ed istituzioni - ha aggiunto Giampedrone - siamo stati in gradi di fornire le

risposte che la popolazione meritava".



Allargando lo sguardo al resto della viabilità della Val di Vara, Giampedrone ha ricordato l'avvio dei lavori per il ponte di Rocchetta Vara: "E' ormai l'ultima ferita del 2011, per la quale abbiamo stanziato 1,2 milioni di euro, e il cantiere sta procedendo bene. La ditta riprenderà il 7 gennaio e presto saremo sul posto per effettuare un nuovo sopralluogo". Poi sarà il momento della strada provinciale della Ripa, con la presentazione dei progetti per il secondo, il terzo e il quarto lotto.

Un altro momento di verifica della situazione riguarderà il ponte di Cavanella Vara, lungo la strada provinciale 17, intervento per il quale la Provincia ha formalmente chiesto un contributo da parte della Regione: l'ente di Via Veneto ha infatti a disposizione solamente le risorse per riaprire il transito con limite di carico, ma non per garantire il ritorno alle condizioni di normalità.

Recentemente l'assessore è sceso a Roma per un incontro con i vertici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo alla strada che unisce Brugnato a Zignago: l'obiettivo è quello di svincolare il progetto dagli interventi in capo a Salt e di consegnarlo alle cure della Provincia, che potrà intervenire grazie a 1,7 milioni di euro che saranno messi a disposizione dalla Regione.

"Ci concentriamo sugli stati di emergenza nuovi, senza dimenticare i vecchi - ha concluso Giampedrone -. Senza i fondi provenienti dalle accise per affrontare le problematiche del dissesto idrogeologico non sarà semplice e dovremo reperire fondi in altro modo. D'altro canto il governo ci ha garantito 8 milioni (stessa entrata stimata dalle accise) per affrontare le problematiche subite dalla costa durante la mareggiata di fine ottobre".



Presente al sopralluogo sul torrente Pogliaschina anche il consigliere regionale Giovanni De Paoli, presidente della commissione Ambiente: "Il ponte è un’opera strategica per il territorio perché consentirà il collegamento con la Val di Vara attraverso l’itinerario La Spezia-Varese Ligure".