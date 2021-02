Borghetto attiva un servizio di spesa a domicilio e taxi a chiamata

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Borghetto di Vara in collaborazione con la locale Pubblica assistenza Croce Verde ha deciso di attivare un progetto di comunità per dare supporto ad anziani, soggetti fragili e in generale alle famiglie in questo periodo difficile. Il progetto prevede consegna di medicinali, spesa e pasti caldi a domicilio e servizio taxi a chiamata. Gli aventi diritto potranno fare richiesta entro il 5 febbraio compilando l'apposito modulo (ritirabile in Comune o scaricabile dal sito istituzionale dell'ente), consegnandolo poi in Comune, alla Croce Verde o inviandolo alla mail info@comuneborghettodivara.191.it

Informazioni: 0187894121 o 3347763190