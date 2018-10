Bonassola, sono i giorni della Madonna del Rosario

Cinque Terre - Val di Vara - A Bonassola impazzano festeggiamenti e iniziative per la Madonna del Rosario. Il programma:



VENERDÌ 5 OTTOBRE



GIORNATA DEI RAGAZZI

Ore 15.30 Omaggio floreale dei bambini



Ore 16.00 Sacramento di riconciliazione



Ore 16.00 Apertura pesca di beneficenza



Ore 17.30 Rosario e Santa Messa



Ore 20.00 Arena La Bussola: ricca degustazione di prodotti tipici

a seguire Ballo popolare con l’orchestra Rosy e Francesco Bang Bang



SABATO 6 OTTOBRE



Inizio fiera di merci varie lungo le vie del paese



Ore 15.00 Via F.lli Rezzano: partenza cicloscalata

Bonassola - Pianpuntasco organizzata da A.S.D. Monegliese



Ore 17.30 Rosario e Santa Messa



Ore 20.00 Arena La Bussola: banco gastronomico e vino locale

a seguire Ballo popolare con l’orchestra Roby Bologna



Ore 21.45 Arenile: Posa dei lumini in mare



Ore 22.45 Grande spettacolo pirotecnico



DOMENICA 7 OTTOBRE



SOLENNITÀ MADONNA DEL S. ROSARIO



Ore 11.00 Santa Messa Solenne



Ore 16.00 Vespro e Processione per le vie del paese

Ore 18.00 Santa Messa



Nella serata chiusura della pesca di beneficenza



DOMENICA 14 OTTOBRE

ore 11,00 Santa Messa

a seguire traslazione della Statua della Madonna del Rosario nella cappella



Il Comitato organizzatore ringrazia l'Amministrazione Comunale come sempre molto sensibile,

la Parrocchia di S. Caterina, Nuova Pro Loco Bonassola, Croce Azzurra Bonassola, il Comitato per San Giorgio, i bonassolesi, i villeggianti, i commercianti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.