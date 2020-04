Bonassola, domenica distribuzione di mascherine dalla chiesa e a Montaretto

Cinque Terre - Val di Vara - Lodevole iniziativa della Croce Azzurra azzurra di Bonassola, che domenica prossima, 3 maggio, distribuirà mascherine protettive alla cittadinanza. L'appuntamento è dal sagrato della chiesa dalle 9 alle 12 e in Piazza 25 aprile in frazione Montaretto dalle 15 alle 17.30. "Ringraziamo sentitamente per la sensibilità dimostrata anche in questa circostanza i militi e in particolare il presidente Mattarana, sempre attento alle esigenze sociali", ha commentato il sindaco Giorgio Bernardin.