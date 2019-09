Bolano, steso il Regolamento attuativo per il Consiglio comunale dei ragazzi

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo molti anni di attesa e l’impegno di numerose amministrazioni comunali finalmente anche il Comune di Bolano avrà il Consiglio comunale dei ragazzi. Infatti è dal 2005, anno di approvazione dello statuto comunale che all’articolo 5 prevede l’istituzione di questo importante strumento di partecipazione e di educazione civica dei giovani, che il territorio ne attendeva l’attivazione.

Oggi grazie agli impegni programmatici del sindaco Alberto Battilani e il lavoro a sei mani di Elisa Scappazzoni, assessore alle Politiche sociali, Elena Ferrarini, assessore alla Pubblica istruzione, e Caterina Ambrosi, consigliere delegato alle Politiche giovanili, è stato realizzato il Regolamento attuativo che verrà approvato dal consiglio comunale il prossimo 28 settembre e che consentirà di avviare le procedure di elezione del sindaco e del consiglio comunale dei ragazzi.



“L'istituzione del consiglio comunale dei ragazzi è volta a sviluppare nei nostri giovani concittadini la conoscenza del fatto che facciamo parte di una comunità e siamo in stretta correlazione con altri esseri umani potenziando così il loro senso civico. Tutto ciò con la finalità di aumentare il rispetto per l'altro da se, il gruppo, la comunità facendo sentire i nostri giovani parte integrante di essa in modo da sviluppare in essi il senso di responsabilità oltre al senso di appartenenza. Questi - afferma Elisa Scappazzoni - sono i semi che desideriamo far fiorire nel giardino del Comune di Bolano di domani.”



“L’avvio del progetto di costituire nel Comune il consiglio comunale dei Ragazzi - spiega Elena Ferrarini - è dettato dalla volontà di far vivere ai ragazzi delle esperienze dirette e significative di partecipazione attiva alla vita del loro territorio, riconoscendoli così come “soggetti” di diritti, portatori di punti di vista originali, cittadini capaci di interagire con gli adulti per modificare la realtà sociale (urbana e scolastica) in cui vivono.

L’idea è quella di rafforzare la sinergia Comune-Scuola-Famiglia: crediamo sia di fondamentale importanza che le proposte siano frutto della spontaneità dei ragazzi e che scaturiscano dai loro bisogni.”



“Con l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze - dichiara Caterina Ambrosi - riconosciamo che i giovani sono una parte fondamentale della nostra comunità. I ragazzi sono invitati a proporre progetti e idee che potranno poi diventare spunto, per future iniziative sulle quali collaborare, creando una sinergia tra l'amministrazione comunale e i ragazzi che risiedono nel nostro territorio. Con questo progetto mi auspico che i ragazzi e le ragazze del nostro Comune vivano una concreta esperienza educativa di partecipazione, un progetto nel quale essi diventino protagonisti attivi.”

Subito dopo l’approvazione del Consiglio Comunale verrà attivato un rapporto sinergico con l’Istituto Comprensivo Manzoni – Ungaretti di Ceparana con il quale si è già concordato un percorso di fattiva collaborazione per la realizzazione del progetto.