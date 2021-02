Bolano non rinuncia al bilancio partecipato, si fa tutto in video conferenza

Cinque Terre - Val di Vara - "L’amministrazione comunale di Bolano nonostante le restrizioni alle riunioni e assemblee pubbliche imposte dai protocolli Covid non rinuncia anche per il 2021 a costruire un Bilancio di previsione in modo partecipato e trasparente". E' quanto si legge in una nota del Comune di Bolano, firmata dal sindaco Alberto Battilani e dall'assessore Adorni, che prosegue: "Già avviato da tempo il confronto interno con gli uffici per individuare priorità e risorse, oggi l’Amministrazione inizia un percorso di ascolto e condivisione con tutti i cittadini, con le associazioni del territorio e con le parti sociali. Ai tradizionali incontri in presenza - peraltro nel rispetto dei protocolli che impongono numeri ristretti di partecipanti alle riunioni - da quest’anno verranno programmate videoconferenze e viene messa a disposizione della gente una mail bilanciopartecipato@comune.bolano.sp.it ed un numero telefonico dedicato 3345071910 dove poter indirizzare segnalazioni e suggerimenti all’Amministrazione".



“Il bilancio di previsione - scrivono sindaco e assessore - è l’atto politico fondamentale di ogni Amministrazione Comunale e principale strumento di programmazione degli interventi sul territorio e della fiscalità locale. Da sempre abbiamo inteso costruire il bilancio in modo trasparente e partecipato, nel 2020 abbiamo fatto appena in tempo a svolgere un efficace confronto sul territorio prima che il lock down limitasse la possibilità di incontrarsi. Oggi riteniamo di avviare l’ascolto dei cittadini in forme nuove e diverse rispetto al passato consapevoli che solo attraverso il confronto democratico possa essere efficacemente amministrato il territorio. Nel rispetto delle normative anticontagio tutti gli Assessori Comunali e naturalmente il Sindaco Alberto Battilani sono stati e restano quotidianamente a disposizione dei cittadini per affrontare le emergenze piccole e grandi della nostra gente e da oggi ci mettiamo a disposizione anche attraverso nuovi strumenti e nuove forme di confronto".

"Riteniamo nel 2020 - concludono - di aver sfruttato con efficacia e determinazione tutte le opportunità della legislazione straordinaria messeci a disposizione dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria e restiamo impegnati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per tenere sotto controllo la diffusione del Covid 19 e tentare di contrastare le negative ricadute economiche della pandemia sia sulle famiglie che sulle attività commerciali e produttive.”