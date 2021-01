Bolano, il Comune rinnova la convenzione con le associazioni Auser, Anteas e Ada

Cinque Terre - Val di Vara - Approvato il rinnovo della Convenzione con le associazione di volontariato Auser, Anteas e Ada della Spezia per lo svolgimento di attività di cui alla L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede la possibilità di mettere in campo rapporti convenzionali con le associazione di volontariato Auser, Anteas e Ada per lo svolgimento di attività e servizi di utilità sociale.

Il presidente dell’Ambito sociale n. 61, il sindaco di Bolano Alberto Battilani, commenta: “E' intendimento dei Comuni dell’ambito proseguire la proficua collaborazione in essere con le suddette associazioni, mediante stipula di apposita convenzione per lo svolgimento delle seguenti attività socialmente utili: attività di supporto a famiglie in difficoltà con minori (aiuto nei compiti scolastici e aiuto alla famiglia); volontariato civico: apertura/chiusura palestre, luoghi di attività di aggregazione sociale, centri sociali e creazione eventi in favore bambini in età scolare presso doposcuola, biblioteca; socializzazione per anziani presso i Centri Sociali; attività di pulizia e vigilanza del verde pubblico: tali attività, che non comporteranno l’utilizzo di macchinari complessi, hanno lo scopo di aggiungersi al lavoro del personale preposto; attività di buon vicinato attraverso assistenza a domicilio di anziani, disabili e persone in difficoltà (piccole attività domestiche, disbrigo di pratiche burocratiche, effettuazione di acquisti, supporto alla vita di relazione); mobilità sociale con auto di proprietà, senza ausili per disabili, per brevi tratti dei trasporti sociali per l’accompagnamento a viste mediche, riabilitazioni, uffici amministrativi e giudiziari, accompagnamento per spesa all’Emporio solidale della Spezia ed entro il territorio della Regione Liguria, salvo deroghe, e altri trasporti necessari e segnalati dai Servizi Sociali dell'Ats 61, che comprende il Comune capofila di Bolano e quelli di Calice al Cornoviglio, Follo, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara".