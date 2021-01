Bolano, frana di Querceto messa in sicurezza

Cinque Terre - Val di Vara - Con i lavori di rifacimento del manto stradale, che fanno seguito alle palificazioni realizzate nell’estate scorsa, si sono appena conclusi i lavori di ripristino del fronte franoso del Querceto, che da molti anni era fonte di forti preoccupazioni e rendeva pericolosa la circolazione stradale sulle colline bolanesi. Era infatti il 2013 quando si apriva un fronte di frana di oltre cinquanta metri a seguito delle forti piogge che si registrarono nell’autunno di quell’anno. Da allora gli sforzi delle varie amministrazioni comunali hanno faticato non poco a dar frutto anche a causa di innumerevoli e analoghi problemi sul territorio.

Oggi l’amministrazione comunale bolanese guidata dal sindaco Battilani riesce a concretizzare gli impegni e le fatiche di molti anni di lavoro grazie ad un impegno economico di oltre 150mila, euro la maggior parte dei quali stanziati dal comune. Contestualmente a questo intervento, l'amministrazione ha realizzato una trincea drenante in Via Beghillo a Ceparana che, spiegano da Palazzo civico, risolverà un annoso e ultraventennale problema di allagamenti in quella parte della piana di Ceparana.



“Siamo davvero soddisfatti - commenta il vice sindaco Adorni - per essere riusciti a completare i lavori di messa in sicurezza e sistemazione del territorio che veramente da molti anni erano attesi dalla popolazione e che per problemi finanziari non avevano potuto essere affrontati prima in modo efficace. Sia la messa in sicurezza della frana del Querceto che l’intervento su Via Beghillo sono stati efficacemente affrontati e portati a termine grazie alla determinazione dell’Amministrazione Comunale e alla sinergia fra gli uffici comunali e gli Enti sovraordinati. Confidiamo di poter proseguire anche nel 2021 nell’opera di recupero e manutenzione del territorio consapevoli delle difficoltà finanziarie ma altrettanto convinti della necessità di impegnare tutte le risorse sia umane che finanziarie nella manutenzione, nella messa in sicurezza e nel recupero delle nostre infrastrutture.”