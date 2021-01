Bolano e Mulazzo insieme per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

Cinque Terre - Val di Vara - Finanziato dalla Fondazione Carispe il progetto “Essere spazio” presentato dal Comune di Mulazzo (capofila), unitamente al Comune di Bolano (partner percettore), alla Pro Loco (partner sostenitore) e alle associazioni locali, propone un’iniziativa incentrata sulla promozione dei luoghi e sull’identità culturale del territorio facendo leva sull’arte contemporanea, in particolare per la sua attitudine di indagare il passato ridandogli vita.

Nel 2021 si celebreranno in tutt’Italia i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Le amministrazioni locali intendono ricordare il poeta e la sua presenza in terra di Lunigiana, con un’installazione temporanea “Essere spazio” dell’artista Massimo Uberti che sarà collocata nel contesto del Castello di Lusuolo e a Ceparana, frazione di Bolano, nella piazza adiacente al Castello Giustiniani.



L’installazione è composta da una scultura neon (dimensioni 2 metri) con un messaggio “Essere spazio” che riporta all’anima dei luoghi nella sua persistenza atemporale, e da due porte in legno leggero in foglia oro (2,2 metri in altezza, 1 metro in larghezza) ancorate tramite pedane di ferro, come metafora dell’infinito.



L’assessore alla Cultura Paolo Polloni: “La scritta illuminerà dal 25 marzo al 1° maggio la facciata del Castello di Lusuolo e le porte, nello stesso periodo saranno collocate a Ceparana nella piazza; successivamente, dal 2 di maggio al 13 di giugno le opere verranno scambiate. L’intervento sarà valorizzato e condiviso con gli abitanti e visitatori attraverso eventi inaugurali e specifici programmi dedicati ai contesti (descritti in dettaglio nella sezione dedicata del bando). Il valore aggiunto del progetto consiste nell’attivazione di un dialogo virtuoso tra passato, presente e futuro partendo dalle tracce e dalla presenza di Dante in Lunigiana per arrivare, con l’arte contemporanea e con le dinamiche partecipative che innesca, a toccare nuovi spazi di attivazione. Si celebra il poeta, si ricordano i suoi principi e il valore per la cultura e per il luogo, e nel contempo, entrando con cura in uno spazio che è esteticamente sacro, si agisce creando più dimensioni e allargando i confini della realtà osservabile.



“Un progetto condiviso con l’amministrazione comunale di Mulazzo - prosegue Polloni - che ringrazio per il coinvolgimento e di buon auspicio per ulteriori iniziative in campo sia culturale che turistico consapevoli del valore che può avere la promozione storico, culturale, artistico e ambientale del territorio della Lunigiana storica”.

“Essere spazio” è un progetto pilota di rete tra i Comuni che ha lo scopo di unire le forze per offrire un’immagine più ampia e stratificata della cultura del territorio. Usare il drive dell’arte contemporanea incentrata sulla partecipazione e sull’educazione all’arte, alla bellezza e alla valorizzazione del territorio, consente di produrre impatti su più livelli: sociale, nelle capacità di attivare dinamiche di mediazione tra i differenti target e di condivisione; generativo della cultura, nello sviluppo del territorio; intrinseco, di qualità ed esperienza.