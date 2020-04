Bolano apre le porte agli albianesi. Allo studio pedaggio gratuito

Cinque Terre - Val di Vara - Ancora chiusa la Strada statale della Cisa all'altezza della località Bettola dopo il crollo del ponte di Albiano Magra verificatosi ieri mattina. Impossibile quindi imboccare le Lame per arrivare ad Aulla. La chiusura, necessaria per accertamenti e per lavori di allaccio dei servizi, dovrebbe durare ancora qualche ora, forse fino a stasera. Intanto per i residenti della popolosa frazione di Albiano da oggi c'è la possibilità di sconfinare nel comune di Bolano per raggiungere i servizi principali come istituti di credito, ufficio postale, negozi di alimentari e supermercati. Ne dà notizia il Comune di Aulla, spiegando che per varcare il confine comunale e regionale è fondamentale portare con sé l’ormai famosa autocertificazione che spiega le ragioni della fuoriuscita in questo periodo di pandemia da coronavirus.



Nel foglio, in particolare, occorrerà indicare che il viaggio è determinato da “situazioni di necessità” e specificare dove si sta andando (es: quale istituto di credito, supermercato, ecc...) e aggiungere “per emergenza crollo ponte fiume Magra”. Lo segnalano dal Palazzo civico aullese. Il modello di autocertificazione sarà disponibile dal primo pomeriggio presso i punti di servizi essenziali (edicola, supermercato, Croce Rossa, tabacchino). “Nel frattempo è stata richiesta l’apertura urgente dell’ufficio postale di Albiano Magra, e sono in corso le trattative con Salt per concedere a residenti e lavoratori il passaggio sul tratto autostradale in modalità gratuita”, spiegano ancora dal Comune.