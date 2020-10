Bolano, 13mila euro per sostenere il pagamento degli affitti

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Bolano rende noto che dal 12 Ottobre 2020 al 12 Novembre 2020 sono aperti i termini per la partecipazione al bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019, bando predisposto dall’Ambito Sociale 61 capofila il Comune di Bolano ed approvato dai Comuni di Follo, Calice al Cornoviglio e Riccò del Golfo.

Spiega L’Assessore ai Servizi Sociali Elisa Scappazzoni: “Il fondo di 10.851,53 euro stanziato da Regione Liguria è stato integrato di 2000 euro dal nostro Comune attingendo ad un “fondo sociale per i soggetti a rischio di esclusione”. Nel bando viene data priorità alle famiglie che nei primi 5 mesi dell’anno 2020 abbiano subito la perdita o la riduzione della capacità reddituale a causa delle misure restrittive per il contenimento o contrasto dell’epidemia COVID-19.”

Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bolano e sul sito istituzionale del Comune. La domanda di contributo potrà essere presentata inviando tutta la documentazione richiesta all’indirizzo mail: dellarosa.tiziana@comune.bolano.sp.it. Per informazioni sarà possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al 0187/941725-26. L’ufficio Servizi Sociali provvederà a redigere una graduatoria tenendo conto dei criteri previsti.