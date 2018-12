Black-out continui, Comune di Levanto chiede a Enel di intervenire

Cinque Terre - Val di Vara - L’ennesimo black-out elettrico che lunedì 17 dicembre, dal tardo pomeriggio alle 23, ha colpito gli abitati collinari di Legnaro, Chiesanuova e Fontona, ha spinto l’amministrazione comunale di Levanto a scrivere ad “Enel Distribuzione” per chiedere spiegazioni di un fenomeno che ormai si ripete con preoccupante frequenza e che crea notevoli disagi agli abitanti delle tre frazioni.



“La frequenza con cui si ripetono questi guasti è inaccettabile - dice il vicesindaco Luca Del Bello - Fino ad oggi sembrava che i black-out si verificassero in seguito a condizioni meteo avverse, come forti piogge o intense raffiche di vento. Quest’ultimo, invece, è avvenuto nel corso di una normalissima e tranquilla giornata di sole. A questo punto vogliamo capire cosa scatena queste interruzioni di corrente elettrica, ma soprattutto pretendiamo da Enel Distribuzione un intervento risolutore di una situazione che va avanti da troppo tempo e mette in seria difficoltà una vasta fascia di territorio collinare nel quale vivono anche molte persone anziane. Oltretutto, con le temperature rigide di questi giorni e l’approssimarsi delle festività natalizie, i disagi si moltiplicano”.

Del Bello spiega che ad ogni interruzione di corrente Enel interviene utilizzando dei generatori a gasolio, che devono poi essere ripetutamente alimentati di carburante in attesa del ripristino della linea elettrica.

“Ora – preannuncia il vicesindaco - chiediamo una riunione urgente qui in Comune e pretendiamo che, se la linea ha dei problemi, Enel Distribuzione si faccia carico di un suo ammodernamento tale da renderla efficiente e in grado di sostenere il carico abitativo degli insediamenti presenti in quella fascia della vallata”.



Sulla stessa linea anche Massimo Angeli, consigliere comunale di minoranza abitante a Chiesanuova: “Siamo esasperati. Qui ci sono bimbi e persone anziane costretti a rifugiarsi sotto le coperte per ripararsi dal freddo. Come cittadini ci attiveremo anche dal punto di vista giuridico per tutelare il nostro diritto ad avere un servizio decente e sosterremo l’amministrazione comunale nelle rivendicazioni nei confronti di Enel. Chiediamo che la linea elettrica che serve queste frazioni venga collegata a quella che approvvigiona il paese”.