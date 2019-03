Bianchi presidente, il "buon lavoro" di Moggia, Tedeschi e Wwf

Cinque Terre - Val di Vara - Donatella Bianchi, come annunciato in mattinata, è il nuovo presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre. Continuano a piovere i commenti e i complimenti per l'agognata nomina del nuovo vertice dell'ente di tutela ambientale. “A nome della Comunità del Parco do il benvenuto e faccio le mie congratulazioni a Donatella Bianchi. Sono certo che, in questa nuova affascinante e impegnativa avventura che la aspetta, sapremo lavorare bene tutti insieme per questo nostro territorio che tanto amiamo per difendere e valorizzare le tradizioni ed i valori che i nostri padri ci hanno tramandato”, dichiara il sindaco di Monterosso Emanuele Moggia.



Per Pietro Tedeschi, presidente del Parco di Montemarcello, Magra e Vara, “la nomina di Donatella Bianchi a presidente del Parco delle 5 terre e’ un gran bel segnale di competenza e capacita’ ambientale e professionale. Sono sicuro che con lei si potrà allargare il rapporto di cooperazione tra i parchi territoriali necessario per una migliore tutela del territorio ed uno sviluppo sinergico e controllato di un turismo sostenibile”.



Sorrisi anche in casa Wwf. “La scelta di Donatella Bianchi per la presidenza del parco delle Cinque Terre è una splendida notizia sia per il parco che per il Wwf che da sempre si batte per difendere e promuovere le aree protette del nostro paese”. Lo ha dichiarato il presidente onorario Wwf Italia Fulco Pratesi, continuando: “Oggi più che mai i parchi nazionali che attraversano un periodo di difficoltà hanno bisogno di competenza, autorevolezza e passione. Qualità che di certo non mancano a Donatella che, ne siamo certi, farà un ottimo lavoro”.