Bianchi alla presidenza del Parco, i commenti: "C'è bisogno di decisioni forti"

Cinque Terre - Val di Vara - "Auguri di buon lavoro alla nuova presidente del Parco delle Cinque Terre Donatella Bianchi i miei più sinceri auguri sono doppi, perché finalmente alla presidenza andrà per la prima volta una donna: una spezzina professionista, giornalista, ambasciatrice della biodiversità". E' il sindaco Pierluigi Peracchini a rivolgere un caloroso "bentornato" alla Bianchi prima dell'istituzionale "ringraziamento al ministro Costa e al presidente Toti per il proficuo dialogo con cui sono riusciti a superare l’impasse. Sono sicuro che molto presto inizieremo con la nuova presidente, insieme agli altri territori, un proficuo lavoro per il Parco. Un ringraziamento anche a chi, come Vincenzo Resasco, ha lavorato per il bene del territorio in questi anni".



"La gestione di un territorio così fragile ed importante non poteva attendere ancora la nomina di un presidente, soprattutto in luce alle dimissioni del vice-presidente Resasco che, come associazione ambientalista, vogliamo ringraziare per il difficile e importante lavoro svolto sino ad oggi”. Così Leonardo D’Imporzano, presidente di 5 Terre Academy commenta la notizia ufficializzata questa mattina: “Accogliamo positivamente la designazione di Donatella Bianchi, una professionista, un’amante del mare e soprattutto di questo territorio così fragile e bisognoso di tutela e di decisioni forti per ridare uno slancio al Parco Nazionale e alla sua Area Marina Protetta. Con la designazione di un tecnico si è voluto quindi premiare il merito e per questo ringraziamo il Presidente della Regione Giovanni Toti e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Che sia inoltre un segnale positivo per le prossime decisioni che dovrà affrontare il ministero, dovendo ancora nominare dodici presidenti su ventiquaatro Parchi Nazionali e ben otto direttori”. A Donatella buon lavoro e un bentornata a casa da parte di tutta l’associazione”.



Anche Federico Barli, membro del dell'assemblea nazionale del Partito democratico e consigliere del Parco Nazionale delle Cinque Terre: "Da troppo tempo il Parco attendeva questa nomina per poter programmare al meglio la propria attività, un ringraziamento particolare a Enzo Resasco che in questo periodo di “reggenza“ ha provveduto con infaticabile impegno nel quotidiano lavoro di rappresentanza e direzione politica dell’ente. Si apre ora una stagione nuova, di programmazione, per una compiuta realizzazione di un piano del Parco che tuteli il fragile ecosistema e che sostenga le attività agricole, sociali, le reti di comunità patrimonio dell’umanità e d’identità delle Cinque Terre. Benvenuta Donatella Bianchi già amica e sostenitrice di questo “laboratorio“ ambientale e sociale unico nel mondo".