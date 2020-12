Beverino, il Comune organizza un corso di dattilografia. Gratis per chi è residente

Cinque Terre - Val di Vara - Il comune di Beverino organizza un corso di Dattilografia per le graduatorie Ata, gratis per chi è residente.

Si tratta di un corso on line, con esami di certificazione a distanza in convenzione con Mediastaff Istituto Kant global learning provider di La Spezia, uno dei più conosciuti operatori italiani della formazione del personale della Scuola. Un’opportunità per i cittadini residenti nel territorio del comune della Val di Vara, che potranno accedere gratuitamente al corso e acquisire punteggio per le graduatorie nelle segreterie delle scuole statali.



"Il momento economico è particolare. Molte - spiega il sindaco Massimo Rossi - sono le imprese in difficoltà, anche nel nostro territorio e anche chi esercita una libera professione, sta risentendo della crisi. In un contesto simile le opportunità per chi è alla ricerca di un lavoro stabile, specialmente se giovane, non sono molte e sempre più persone, di ogni età cercano un lavoro nella Pubblica Amministrazione. Nella primavera del 2021 ci sarà l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto delle scuole statali, per il personale non docente, denominato ATA ovvero Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, che le varie scuole dovranno utilizzare per le supplenze di segreteria o ausiliari. I vari profili ATA richiedono titoli di studio differenti, a seconda della mansione. In particolare per presentare domanda in qualità di Assistente Amministrativo, ovvero per lavorare nelle segreterie delle scuole statali, è richiesto un diploma di maturità. Oltre al titolo d’accesso, la posizione in graduatoria viene determinata dagli eventuali servizi prestati nelle scuole, ma anche da titoli informatici e qualifiche. Fra i titoli maggiormente valutati per il profilo di Assistente Amministrativo, il DM 640 del 30 agosto 2017, annovera gli “Attestati di Addestramento professionale per la dattilografia”, a patto che siano conseguiti a seguito della frequenza di corsi, istituiti da un ente della pubblica amministrazione, come ad esempio un comune. Per questo abbiamo pensato di intervenire direttamente, per offrire ai nostri cittadini residenti, l’opportunità di acquisire il titolo richiesto per incrementare le possibilità di lavorare nelle segreterie delle scuole.

Senz’altro il termine dattilografia evoca gli uffici di una volta, con impiegati, assorti a battere a macchina la corrispondenza. Ormai da una trentina d’anni il posto delle macchine da scrivere è stato preso dai personal computer, ma le vecchie tecniche dattilografiche, sono tutt’altro che desuete e tuttora utilizzate proficuamente negli uffici. Chi ha imparato da se, ignora spesso l’uso corretto della tastiera di un computer, che non è fondamentalmente diversa da quella di una vecchia macchina da scrivere. La dattilografia insegna l’utilizzo ergonomico della tastiera, con la corretta associazione delle dita di entrambe le mani ai singoli tasti, la cui posizione non è casuale e contribuisce notevolmente alla velocità di scrittura. Per questo, anche se può sembrare anacronistico, il titolo di dattilografo, viene valutato con ottimi punteggi nelle graduatorie del personale di segreteria della Scuola.

Il corso verrà erogato a distanza, in modalità asincrona. Gli iscritti potranno pertanto seguire le videolezioni registrate, comodamente da casa, negli orari più comodi ed effettuare esercitazioni e simulazioni d’esame.

Una volta raggiunta la preparazione necessaria, quando gli esiti delle simulazioni saranno soddisfacenti, si potrà prenotare l’esame, che a differenza di quanto avviene nel 99% di tutti gli altri corsi disponibili a livello nazionale, sarà in modalità sorvegliata, secondo le rigorose e consolidate procedure utilizzate da Mediastaff Istituto Kant, nell’erogazione di altri esami di certificazioni informatiche e linguistiche.

Dopo pochi giorni dal superamento dell’esame, sarà rilasciato attestato in formato digitale, utilizzabile per l’inserimento nelle graduatorie degli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche di tutta Italia.

Il corso ci è stato proposto da Mediastaff Istituto Kant, in qualità di ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale della Scuola ed eccellenza spezzina nota su tutto il territorio nazionale. L’amministrazione ha valutato positivamente l’iniziativa ed ha deciso di accogliere la proposta, che non presentava ne presenterà alcun onere a suo carico. Abbiamo affidato progettazione e gestione del corso, al soggetto proponente, con delibera di giunta del 24 novembre 2020.

Come specificato nella delibera e conseguente convenzione, tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Beverino, potranno iscriversi gratuitamente al corso. Chi non risiedendo nel territorio del comune, vorrà partecipare al corso, dovrà versare un contributo all’ente gestore".



Per informazioni ed eventuali iscrizioni, sarà necessario contattare Mediastaff Istituto Kant al 0187 518940 o visitare il sito web www.formazioneata.it.

I cittadini residenti nel comune di Beverino, dovranno produrre autocertificazione di residenza, secondo la normativa vigente, al momento dell’iscrizione, che per loro sarà sempre gratuita.