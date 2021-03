Beverino, è il momento della seconda dose per gli over 80

Cinque Terre - Val di Vara - Entro stasera tutti gli over 80 residenti nel comune di Beverino saranno nella classica botte di ferro. Infatti stamani, al Centro salute di Padivarma, ha preso il via la somministrazione della seconda dose per i 180 ultra 80enni beverinesi. Una ventina la riceverà invece a domicilio. Pochissimi gli anziani che, contattati da Palazzo civico, non hanno aderito alla vaccinazione. Grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Rossi. "La macchina organizzativa - afferma il primo cittadino - ha funzionato bene e ci viene riconosciuto. Un ringraziamento a Croce bianca, Protezione civile, Unitalsi, a tutti i volontari, alla dirigenza e al personale Asl5". E ora Beverino conta di poter archiviare con i medesimi ordine e celerità anche la pratica dei residenti tra i 75 e i 79 anni, che sono circa 120.