Beverino, consegna porta a porta per le 3mila mascherine comprate dal Comune

Cinque Terre - Val di Vara - Stamattina a Beverino sono iniziate le operazioni di distribuzione delle mascherine per tutte le famiglie del territorio comunale. Il sindaco Massimo Rossi, assessori, consiglieri e i volontari della Protezione civile, hanno proceduto direttamente alle attività di imbustamento in confezioni da uno/due mascherine destinate ai nuclei familiari. Al fine di evitare assembramenti l’amministrazione comunale, i volontari della Pubblica assistenza Croce bianca e la Protezione civile di Beverino hanno consegnato 'porta a porta' i dispositivi di protezione individuale.

“E’ stata una grande fatica reperire i dispositivi - spiega il sindaco - ma l’amministrazione è riuscita nell’intento e si è fatta carico di tutte le spese di un’esigenza fondamentale, che è quella di assicurare le mascherine non solo ai medici, infermieri e/o soccorritori, che operano negli ospedali, ma anche a tutti i cittadini. A tutte quelle persone che hanno bisogno di coprirsi adeguatamente il viso per potersi recare a fare la spesa nelle attività commerciali oppure per in farmacia o in quelle altre attività che possono operare. Anche con questo piccolo gesto l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare la presenza e la vicinanza ai propri cittadini e coglie l’occasione di ribadire la necessità di stare a casa. Con questa lodevole iniziativa il comune di Beverino raggiunge un traguardo che poche amministrazioni hanno conseguito". Le mascherine acquistate sono 3mila, quindi al momento ce n'è più di una per ciascuno dei circa 2.300 residenti.



Come tutti gli altri comuni della provincia della Spezia anche l’amministrazione comunale di Beverino in questa settimana inizierà la distribuzione dei pacchi alimentari per famiglie che ne faranno richiesta, in particolare famiglie che si trovano in difficoltà per i mancati introiti dovuti grave situazione epidemiologica. "Anche in questa iniziativa si è scelto di coinvolgere tutte le attività commerciali del nostro territorio con l’intento di raggiungere un doppio obiettivo. Il primo è proprio quello di aiutare le famiglie con disagio temporaneo richiedenti aiuto, il secondo obiettivo è contribuire a salvaguardare il commercio nel nostro territorio", conclude il sindaco Rossi, che nell'occasione ringrazia personalmente tutti gli amministratori, la Croce Bianca e i volontari di Protezione Civile.



N.R.