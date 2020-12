Bernardin: "Il CNR deve rimanere sul nostro territorio"

Cinque Terre - Val di Vara - "Il laboratorio di analisi e l’attività di divulgazione, devono continuare, senza soluzione di continuità, la loro attività a Bonassola". Così il sindaco Giorgio Bernardin, che aggiunge: "Il nostro pensiero e la nostra stima nei confronti di questo importante centro, a partire dalla figura di un indimenticato bonassolese l’ing Emilio Olzi persona di provate qualità professionali ed umane che tanto aveva per far nascere questa importante iniziativa, rimane inalterata".



"La nostra amministrazione, specificatamente, gia’ da tempo, nell’intento di far proseguire l’attivita’ di collaborazione con l’istituto di ricerca, ha individuato una sede alternativa sita in pieno centro, nei locali di proprietà comunale. Restiamo a tutt’oggi - conclude il sindaco - in attesa di dichiarazioni di interesse che, al momento non sono state mai pervenute dalle parti interessate".